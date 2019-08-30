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فن

كل ما افتكر نفسي لما كنت كيوت أموت مالضحك .. صلاح عبدالله يشعل إنستجرام.. فديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:58 ص
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
القسم الميدانى
نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق صلاح عبدالله على الفديو : قائلا :" كل ماأفتكر نفسي؛لماكنت كيوت ورومانسي؛أموت مالضحك "

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : انت جميل اصلا - ربنا يعطيك العافية --طول عمرك ياعم صلاح كيوت وتجنن.

يذكر أن صلاح عبدالله شرك فى رمضان ٢٠١٩ بمسلسل هوجن بطولة محمد امام و كريم محمود عبد العزيز و رياض تاخولى واس اوس وغيرهم من الفنانين .

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