كل ما افتكر نفسي لما كنت كيوت أموت مالضحك .. صلاح عبدالله يشعل إنستجرام.. فديو

نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلق صلاح عبدالله على الفديو : قائلا :" كل ماأفتكر نفسي؛لماكنت كيوت ورومانسي؛أموت مالضحك "وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : انت جميل اصلا - ربنا يعطيك العافية --طول عمرك ياعم صلاح كيوت وتجنن.يذكر أن صلاح عبدالله شرك فى رمضان ٢٠١٩ بمسلسل هوجن بطولة محمد امام و كريم محمود عبد العزيز و رياض تاخولى واس اوس وغيرهم من الفنانين .