القمامة تحتل مصرف ترسا بـ المنيب

أرسل القارئ عمرو البحيري شكو الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد، يتضرر فيها من تراكم القمامة على أطراف مصرف "ترسا" بحى المنيب التابع لمحافظة الجيزة، خاصة عند امتداد شارع عثمان محرم بعد منطقة الكونيسة.



وقال عمرو البحيري في شكواه: "طريق ترسا المنيب امتداد شارع عثمان محرم بعد الكونيسة ممتلئ بالقمامة فضلا عن ظلام الطريق وهو ما يؤدى إلى الكثير من الحوادث بالإضافة إلى حالات السرقة رغم أن هذا الطريق محور مهم للقادم من المريوطية والطالبية هرم فى اتجاه المنيب وأبو النمرس".



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