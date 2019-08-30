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حوادث

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بسوهاج

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:33 ص
جثة
جثة
خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، نجار مسلح جثة هامدة إثر سقوط من الطابق الرابع أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بدائرة مركز أخميم.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "إسماعيل. ا. م" ٤٢ عاما نجار مسلح – ويقيم بندر أخميم "جثة هامدة" إدعاء سقوط من علو،أنتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال كلًا من شقيقه مصطفي، ٣٢ عاما عامل، "عبد الحافظ. ا. ا" ٣٣ عاما نجار مسلح كان برفقة المتوفى ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء قيام المذكور بعمله بالطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء " بشارع السلخانه بندر أخميم إختل توازنه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

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