مصرع طفل سقط عليه جوال تبن أثناء لهوه بمنزله في سوهاج

استقبل مستشفي طهطا العام بسوهاج، طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات جثة هامدة إثر سقوط جوال تبن عليه أثناء لهوه بمنزله بقرية الصوامعة غرب.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي طهطا العام بوصول الطفل "عبد الرحمن. م. خ" 3 سنوات ويقيم بناحية الصوامعه غرب دائرة المركز "جثة هامدة"، وبسؤال والده "محمد. خ. ع" ٢٦ عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله بالمنزل سقط عليه جوال من التبن مما أدي لإختناقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.



حرر محضر بالواقعة، تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "إسفكسيا الإختناق" ولا توجد شبهة جنائية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

