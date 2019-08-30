علاج تمزق الأربطة في الركبة .. اسعافات منزلية وأعشاب طبيعية







أعراض تمزق الأربطة في الركبة :



أعراض تمزق الأربطة بالجسم كلها واحدة، فهي نفس الشعور الذي يشعر به المصاب حين تتمزق إحدى أربطته وقد يسمع صوتها بنفسه، ومن هذه الأعراض :

1-تورم منطقة الركبة وخاصة في الساعات الأولى من الإصابة

2-عدم القدرة على الوقوف على الدم والضغط عليها وتحريكها وثني الركبة

3-ألم شديد في منطقة الركبة

4-الشعور بلين المفصل وكأنه رخو

5-قد تظهر كدمات تحت الجلد نتيجة التمزق

6-تتغير لون المنطقة المصابة إلى الأزرق نتيجة الالتواء والتمزق



علاج تمزق الاربطة في الركبة :



1-الراحة التامة وعدم التحرك كثيرًا والضغط على الركبة

2-وضع كمادات من الثلج على المنطقة المصابة مرتين يوميًا لمدة 20 دقيقة

3-وضع وسادة أسفل الركبة عند الجلوس و النوم

4-المسكنات والأدوية المضادة للالتهاب ضرورية في حالة تمزق الأربطة في الركبة، لكن يجب تناولها بعد استشارة الطبيب

5-يمكن ارتداء واقي الركبة من أجل الحفاظ على ثباتها وعدم تحركيها كثيرًا حتى تلتئم الأربطة

6-تجنب الحمام الساخن أو الكمادات الساخنة على المنطقة المصابة

7-تجنب تدليك المنطقة المصابة خلال الساعات الأولى من الإصابة حتى لا يزداد التورم



علاج تمزق الأربطة في الركبة بالأعشاب :



يمكن استخدام بعض الأعشاب لـ علاج تمزق الأربطة في الركبة ضمن الروتين العلاجي للإصابة، وذل بطرق طبيعية منزلية غير مكلفة، ومنها :



1-خل التفاح :

ويمكن استخدامه بطريقتين مختلفتين، الأولى إضافة ملعقة خل التفاح إلى كوب ماء وتناوله مرتين يوميًا، والثانية إضافة خل التفاح على الماء الساخن ووضع الركبة به لكن بعد مرور أيام من الإصابة وبعد أن يقل التورم.



2-الكركم و الزنجبيل :



ويتم استخدامه عن طريق إضافة ملعقة من الكركم وملعقة من الزنجبيل المطحون إلى كوب ماء مع ملعقة عسل وتركها على النار تغلي 10 دقائق ثم تناولها، فالكركم يحتوي على مادة الكركمين التي لها خصائص مضادة للالتهابات و مواد مضادة للأكسدة.



3-بذور الحلبة :



أيض لها خصائص مضادة للالتهابات ومواد مضادة للأكسدة وتسرع من علاج تمزق الأربطة في الركبة، وذلك عن طريق نقعها لمدة ليلة كاملة في ماء نظيف، وفي الصباح يتم تصفيتها واستخدامها ككمادات على الركبة المصابة.

عند تلقي صدمة قوية أو السقوط على الركبة قد تتمدد الأربطة بشكل يفوق قدرتها الطبيعية فيحدث بها تمزق، وفي حالات أخرى قد يصل التمزق إلى أحد أربطة الركبة مع حدوث تلف في الألياف فيبدأ شعور لا يحتمل بالألم، وتحتاج تمزق الأربطة في الركبة استشارة الطبيب واتباع تعليماته مع الراحة التامة.وتضم الركبة 4 أربط أساسية، وهي الرباط الجانبي، و الرباط الصليبي الأمامي، و الرباط الصليبي الخلفي، و الرباط الجانبي الأنسي، وإذا حدث تمزق لأي رباط منهم، يتم على الفور إجراء بعد التمارين الرياضية السريعة مثل التي نراها في مبارايات كرة القدم من أجل تفادي التمزق، لكن إذا كان التمزق يفوق قدرة المصاب فيجب على الفور استشارة الطبيب.