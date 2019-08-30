ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمل إسماعيل تحصد برونزية القوس والسهم بـ دورة الألعاب الإفريقية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:21 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
توجت أمل إسماعيل ببرونزية القوس السهم لمنافسات السيدات في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفازت أمل اسماعيل في مباراة المركز الثالث على بطلة جنوب إفريقيا .

كان الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور حققا الميدالية الذهبية .

كان منتخب المصري حقق الذهبية للرجال باللاعبين يوسف طلبه وشريف أشرف وبهاء علي.

كان منتخب السيدات حقق ذهبية الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل.

حضر المباراة النهائية الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم.

يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.

ترشيحاتنا

3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية..تعرف عليها

موجز الفن: سمير صبري يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة .. وهبة مجدي: أتمنى أن أقدم برنامجا اجتماعيا

وكيل صحة مطروح: نقل عمرو زكي إلى مستشفى بالقاهرة

حلاق يغتصب سيدة عجوز بعد سرقتها وقتلها بحدائق القبة

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

العاهل السعودي وولي العهد يرسلان برقية إلى أردوغان

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

سينتقل بهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

صعب تعيش جسد بلا روح .. بكلمات مؤثرة ينعى عصام الحضري ابنة لويس إنريكي

محمد صبحي يحتفل بـ حفل خطبته بصحبة نجوم الأهلي .. صور

مدرب مصر المقاصة يكشف سر "عصبية" محمد إبراهيم أمام الزمالك

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف شربينى .. 4 وصفات متنوعة .. صور

بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر