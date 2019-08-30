أمل إسماعيل تحصد برونزية القوس والسهم بـ دورة الألعاب الإفريقية

توجت أمل إسماعيل ببرونزية القوس السهم لمنافسات السيدات في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وفازت أمل اسماعيل في مباراة المركز الثالث على بطلة جنوب إفريقيا .



كان الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور حققا الميدالية الذهبية .



كان منتخب المصري حقق الذهبية للرجال باللاعبين يوسف طلبه وشريف أشرف وبهاء علي.



كان منتخب السيدات حقق ذهبية الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل.



حضر المباراة النهائية الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم.



يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.