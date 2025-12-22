قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية يتناول آخر المستجدات القانونية والتنفيذية لمشروعي بو آيلاند وبو ساندس

مشروع
مشروع
أحمد عبد القوى

أكدت مصادر أن الاجتماع الذي عقدته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن متابعة الموقف التنفيذي والقانوني لمشروعي "بو آيلاند" و"بو ساندس" التابعين لشركتي مكسيم وذا مارك، أنه وفقًا للتعاقدات المبرمة بين المطورين، أن شركة «ذا مارك» تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ وتسليم مشروعي «بو آيلاند» و«بو ساندس» للحاجزين، بصفتها الممثل القانوني للمالك الأصلي "مكسيم".

وأوضحت مصادر أن دور شركة "ماونتن فيو" اقتصر على تطوير أرض مشروع "بلاج" للعملاء الذين تعاقدوا معها مباشرة بنهاية 2024، إلى جانب إدارة تشغيل مشروعها "بلاج" ومشروعات "مكسيم" بعد تسليم شركة ذا مارك للعملاء. وفي ضوء الأحداث الأخيرة، قررت الشركة اقتصار دورها على إدارة مشروع "بلاج" فقط، وعدم تولي تشغيل "بو آيلاند" و"بو ساندس".

وعلمت مصادر أنه تقرر عقد اجتماع آخر قريب يضم ممثلىى من  وزارة الإسكان وشركتي «ذا مارك» و«مكسيم» لوضع خارطة طريق واضحة وملزمة تضمن الانتهاء من المشروعات وتسليمها للحاجزين، مع التأكيد على نقل تفاصيل الاجتماع للرأي العام لضمان الشفافية وطمأنة العملاء.

مصر بلد مشروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

أحمد الفيشاوي

هتوحشيني.. أول تعليق لأحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته سمية الألفي

دينا فؤاد

دينا فؤاد : الحياة لا تعرف الصدف

فيلم 32B

فوز الفيلم القصير «32B: مشاكل داخلية» بالتانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد