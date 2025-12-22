اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية يتناول آخر المستجدات القانونية والتنفيذية لمشروعي بو آيلاند وبو ساندس

أكدت مصادر أن الاجتماع الذي عقدته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن متابعة الموقف التنفيذي والقانوني لمشروعي "بو آيلاند" و"بو ساندس" التابعين لشركتي مكسيم وذا مارك، أنه وفقًا للتعاقدات المبرمة بين المطورين، أن شركة «ذا مارك» تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ وتسليم مشروعي «بو آيلاند» و«بو ساندس» للحاجزين، بصفتها الممثل القانوني للمالك الأصلي "مكسيم".

وأوضحت مصادر أن دور شركة "ماونتن فيو" اقتصر على تطوير أرض مشروع "بلاج" للعملاء الذين تعاقدوا معها مباشرة بنهاية 2024، إلى جانب إدارة تشغيل مشروعها "بلاج" ومشروعات "مكسيم" بعد تسليم شركة ذا مارك للعملاء. وفي ضوء الأحداث الأخيرة، قررت الشركة اقتصار دورها على إدارة مشروع "بلاج" فقط، وعدم تولي تشغيل "بو آيلاند" و"بو ساندس".

وعلمت مصادر أنه تقرر عقد اجتماع آخر قريب يضم ممثلىى من وزارة الإسكان وشركتي «ذا مارك» و«مكسيم» لوضع خارطة طريق واضحة وملزمة تضمن الانتهاء من المشروعات وتسليمها للحاجزين، مع التأكيد على نقل تفاصيل الاجتماع للرأي العام لضمان الشفافية وطمأنة العملاء.