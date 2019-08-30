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أخبار العالم

رئيس دولة شارك في إخماد حرائق الأمازون وضل طريقه في الغابة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:07 م
حريق غابات الأمازون
حريق غابات الأمازون
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، أن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، ضل طريقه في الغابة أثناء مرافقته فريق لإخماد الحرائق، في الجزء البوليفي من غابات الأمازون.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن الرئيس البوليفي قوله للصحفيين في منطقة روبوره، شرقي بوليفيا، ضاحكا "لقد واجهتنا مغامرة صغيرة الليلة الماضية.. لقد تهنا مدة ساعة تقريبا لكن بفضل الجنود تمكنا من إيجاد طريق العودة".

وذكر موقع "تيلر ريبورت" الإخباري، أن قناة "أونو" التلفزيونية بثت لقطة فيديو مقتضبة يسأل فيها إيفو موراليس مرارا "أين أنتم؟ أين أنتم؟".

وكان موراليس انضم إلى فريق من رجال الإطفاء، وتاه في غابة بالقرب من قرية كابيو مويرتو في منطقة سان إنياسيو دي فيلاسكو في شرقي البلاد، وفقا لفرانس برس.

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