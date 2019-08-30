بسبب كشمير.. عشرات الآلاف من الباكستانيين يتظاهرون ضد الهند

تدفق عشرات آلاف الباكستانيين اليوم الجمعة على الشوارع في مختلف مدن باكستان للمشاركة في مظاهرة بقيادة الحكومة للتضامن مع منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن ألغت الهند هذا الشهر الحكم الذاتي الممنوح للمنطقة.



وبث التلفزيون والراديو النشيد الوطني لباكستان والنشيد الوطني لكشمير بينما أوقفت حركة المرور وأطفئت أضواء الإشارات كما أوقف سير القطارات وذلك ضمن حملة رئيس الوزراء عمران خان لجذب انتباه العالم لمحنة المنطقة المقسمة الواقعة في جبال الهيمالايا.



وقال عمران خان لآلاف المتظاهرين في العاصمة إسلام اباد "نحن معهم في أوقات عسرتهم. الرسالة التي تنطلق من هنا اليوم هي ما دام الكشميريون لم يحصلوا على حريتهم فسنقف معهم".



ولوقت طويل ظلت كشمير التي تسكنها أغلبية مسلمة سببا لصراع بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان. وتحكم كل من البلدين جزءا من كشمير وتطالب بالجزء الآخر.



وتحارب الهند متشددين انفصاليين منذ أواخر الثمانينات وتتهم باكستان بدعمهم وهو ما تنفيه باكستان قائلة إنها تدعم شعب كشمير سياسيا في مواجهة قمع الحكومة الهندية وقواتها الأمنية.