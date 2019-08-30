ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كشمير.. عشرات الآلاف من الباكستانيين يتظاهرون ضد الهند

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:39 م
صدى البلد
رويترز
تدفق عشرات آلاف الباكستانيين اليوم الجمعة على الشوارع في مختلف مدن باكستان للمشاركة في مظاهرة بقيادة الحكومة للتضامن مع منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن ألغت الهند هذا الشهر الحكم الذاتي الممنوح للمنطقة.

وبث التلفزيون والراديو النشيد الوطني لباكستان والنشيد الوطني لكشمير بينما أوقفت حركة المرور وأطفئت أضواء الإشارات كما أوقف سير القطارات وذلك ضمن حملة رئيس الوزراء عمران خان لجذب انتباه العالم لمحنة المنطقة المقسمة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وقال عمران خان لآلاف المتظاهرين في العاصمة إسلام اباد "نحن معهم في أوقات عسرتهم. الرسالة التي تنطلق من هنا اليوم هي ما دام الكشميريون لم يحصلوا على حريتهم فسنقف معهم".

ولوقت طويل ظلت كشمير التي تسكنها أغلبية مسلمة سببا لصراع بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان. وتحكم كل من البلدين جزءا من كشمير وتطالب بالجزء الآخر.

وتحارب الهند متشددين انفصاليين منذ أواخر الثمانينات وتتهم باكستان بدعمهم وهو ما تنفيه باكستان قائلة إنها تدعم شعب كشمير سياسيا في مواجهة قمع الحكومة الهندية وقواتها الأمنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة الهندية: انفصاليو كشمير مستعدون لإجراء محادثات

هل تخوض الهند وباكستان حربهما الثالثة بعد إلغاء الحكم الذاتي لـ كشمير.. صراع حدودي خامد منذ 70 عاما يهدد قوتين نوويتين.. وغضب شديد في إسلام أباد

تداعيات إلغاء الهند لـ الحكم الذاتي في كشمير

تاريخ كشمير منذ نهاية الاحتلال البريطاني 1947.. صور

وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة للصين لإجراء مشاورات حول الوضع في كشمير

13 دبلوماسيا هنديا يغادرون باكستان عقب تصاعد التوترات بين البلدين

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

موعد مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة والأرجنتين فى كأس العالم

ترحيب كويتي رسمي وشعبي واسع بزيارة الرئيس السيسي

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر

الشذوذ كلمة السر.. كشف لغز مقتل حارس عقار وحرق جثته في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء

خلخال وفستان أبيض.. لقاء الخميسى تتألق على إنستجرام

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور