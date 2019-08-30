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حوادث

ضبط 46 طن مصنعات لحوم وجلود حيوانية فاسدة بمصنع فى الإسماعيلية.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:51 م
اللحوم المضبوطة
اللحوم المضبوطة
اسلام مقلد
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم في أبوصوير بالإسماعيلية لحيازته 26,900 طن "دهون حيوانية- جلود- هوالك" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، و19 طن سلع غذائية "سجق- شاورمة- لانشون" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية

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