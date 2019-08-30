جامعة عين شمس تحصد المركز الأول في الدورة الكشفية الثلاثين للجامعات

اقيم مساء اليوم حفل ختام الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية المقامة بجامعة عين شمس تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة و د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدى موسى منسق الدورة و د.محمد السيد امين كلية الزراعة وطارق أحمد مدير عام رعاية شباب الجامعة واسماء خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة.



أعلنت لجنة التحكيم حصول جامعة عين شمس على المستوى الاول فى جميع المجالات، كما حصلت جامعة طنطا والقاهرة وقناة السويس و الأزهر ودمياط والمنوفية على المستوى الاول فى جميع المجالات، وحصلت جامعة سوهاج على المستوى الثانى، وحصلت جامعة المنصورة على المستوى الثانى فى الدين والحياة و المستوى الثالث فى مهارات الحياة والمستوى الأول فى باقى المجالات وحصلت جامعة أسوان على المستوى الثانى فى الدين والحياة والثالث فى الفنون والآداب والثانى في الخدمة المجتمعية، وحصلت بنها على المستوى الثالث فى الصحة والرياضة والأول فى باقى المجالات، كما حصلت جامعة السويس على المستوى الثانى فى الفنون والآداب والمستوى الثالث فى مهارات الحياة والمستوى الأول فى باقى المجالات.



حصل على درع " القائد المثالى" محمد مصطفى جامعة عين شمس والقائد عبد الرحمن أحمد جامعة بورسعيد و حصل على درع" المسامر مثالى" شريف خميس جامعة الأزهر وحصل على درع "الجوال مثالى" محمد خالد جامعة القاهرة كما تم إختيار جوال مثالى عن كل وفد مشارك وتكريم قادة الوفود المتميزين.



كما تم تكريم الهيكل التنظيمى للدورة بجميع لجانة واللجان المنظمة وقيادات الجوالة القدامى ولجنة التحكيم و لجنة البرامج وتكريم جميع الوفود المشاركة وايضًا تكريم المشاركين من الوفود العربية من المملكة العربية السعودية وتونس وليبيا.



كما تقدم د. أحمد جلال بالشكر لقيادات الجامعة و قيادات الجوالة على حسن تنظيم الدورة وإلتزام جميع أفراد الوفود وظهورهم بشكل مشرف ولائق بالدورة وتضمن الحفل عددا من كلمات الشكر والإشادة بالدورة لكل من د. حمدى موسى منسق الدورة وطارق أحمد واسماء وممثل الوفود العربية و قائد الدورة الكشفية القمية الثلاثين القائد إسلام سعيد وعدد من القيادات الكشفية.



يذكر أن الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية بدأت فاعلياتها منذ ٢٩:٢٠ من أغسطس الجارى و شارك بها ولأول مرة ثلاث وفود عربية الى جانب مشاركة ١٤ جامعة مصرية.