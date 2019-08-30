مصطفى بكرى: الإخوان يستخدمون أسماء مسيحية لدخول دولة الكويت.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن واقعة انتحال بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لصفات أشخاص مسيحيين بهدف دخول دولة الكويت.



وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، نقلا عن صحيفة «القبس الكويتية»، إن السلطات الأمنية المصرية أبلغت الكويت بأن عناصر إرهابية تنتمي لجماعة محظورة تمكنوا من دخول الكويت منتحلين أسماء شخصيات مسيحية.



وأشار بكري إلى أن تلك العناصر الإرهابية خطيرة ومطلوبة في مصر، متابعا: «قاموا بتزوير جوازات السفر بأسماء مسيحية هربا من مطاردات الأمن»، لافتا إلى أن تلك العناصر خططت لإنشاء مجموعات عمل في الكويت تحت مظلة الإخوان.

