الرئيس السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول بالعام الهجري

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441.



وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بالعام الهجري الجديد، داعيا الله تعالى أن ينعم على جميع شعوب أمتنا الإسلامية بالمزيد من رحمته وبركاته وأن يحمل العام الهجري الجديد مزيدا من السعادة والرفاهية، وأن تتحقق فيه أمنياتنا لمستقبل أفضل لشعوب الأمتين العربية والإسلامية.



كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، جاء نصها كالتالي: "الاخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية.. متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرقي والازدهار".



وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بحلول العام الهجري الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الأمن والأمان وتحقيق المزيد من الرفاهية والرخاء.