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رد ناري من الهام شاهين على منتقدي حضورها معرض دمشق الدولي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:28 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
هاني حسين
قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها متواجدة في سوريا لحضور معرض دمشق الدولي، مضيفة:" يشارك في المعرض وفود من أكثر من 50 دولة، والمعرض شيء جميل ومشرف".

وأضافت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية، قائلة: "يتم تنظيم حفلات على هامش المعرض للنجوم الكبار في الفن، وحضرنا حفل في الأوبرا لميادة الحناوي، وسنحضر حفل غدا للفنانة عفاف راضي".

وتابعت إلهام شاهين: "الشعب السوري ذواق للفن ولا يتقبل أحد بسهولة، زرت دمشق أكثر من مرة، ولكني لمست هذه المرة عودة الحياة الطبيعية في دمشق".

وأكملت إلهام شاهين: "لا اتابع الانتقادات ولكنني متواجدة في سوريا بكل الحب ونقف بجانب الشعب السوري، وسأشارك في كل المناسبات الحلوة والمرة".

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