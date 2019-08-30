رد ناري من الهام شاهين على منتقدي حضورها معرض دمشق الدولي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها متواجدة في سوريا لحضور معرض دمشق الدولي، مضيفة:" يشارك في المعرض وفود من أكثر من 50 دولة، والمعرض شيء جميل ومشرف".



وأضافت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية، قائلة: "يتم تنظيم حفلات على هامش المعرض للنجوم الكبار في الفن، وحضرنا حفل في الأوبرا لميادة الحناوي، وسنحضر حفل غدا للفنانة عفاف راضي".



وتابعت إلهام شاهين: "الشعب السوري ذواق للفن ولا يتقبل أحد بسهولة، زرت دمشق أكثر من مرة، ولكني لمست هذه المرة عودة الحياة الطبيعية في دمشق".



وأكملت إلهام شاهين: "لا اتابع الانتقادات ولكنني متواجدة في سوريا بكل الحب ونقف بجانب الشعب السوري، وسأشارك في كل المناسبات الحلوة والمرة".

