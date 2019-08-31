أوامر ملكية بتعيينات وهيئات جديدة.. الملك سلمان يقود مسيرة الإصلاح الهيكلي ومكافحة الفساد في السعودية

الديوان الملكي



الصناعة والثروة المعدنية







مكافحة الفساد



كما أصدر الملك سلمان أوامر ملكية بتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، خلفا لخالد بن عبد المحسن المحيسن، وفقا لواس.



وتضنمت القرارات أوامر ملكية بإعفاء خليل بن صالح الثقفي من منصبه كرئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وإعفاء تماضر بنت يوسف الرماح من منصبها كنائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وتعيين ماجد بن سالم الغانمي خلفا لها.



كما تم تعيين كل من ماجد بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.



الهيئة الملكية لمدينة الرياض



فيما تضمنت الأوامر الملكية تحويل " هيئة تطوير مدينة الرياض " إلى هيئة ملكية باسم " الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، بحيث يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.



الذكاء الاصطناعي



وشملت القرارات أوامر ملكية اخرى بإنشاء مرکز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيميًا بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.



وتضمنت الأوامر إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.



كما تم تعديل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".





حقوق الانسان



كما تم تعيين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الانسان.

لا جدال في أن المملكة تشهد أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي للدولة وتطوير أجهزتها المختلفة، فهذا الإصلاح الهيكلي المسجل في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز يهدف إلي الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، تحقيقًا لرؤية 2030 الشاملة.وضمن هذه الحركة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية التي تعمل على تنفيذ تلك الإصلاحات، تضمنت تغييرات في الديوان الملكي ، حيث تم تعيين فهد محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي السعودي.وتضنمت القرارات أوامر ملكية بإعفاء نائب رئيس الديوان الملكي، عقلاء بن علي العقلاء، من منصبه، وفقا لوكالة "واس" السعودية.وشملت الأوامر الملكية أيضا تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية بعد أن صدر أمر ملكي بإنشائها، وتغيير اسم ديوان المراقبة إلى الديوان العام للمحاسبة.