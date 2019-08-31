من فنيسيا.. بشري لـ ريا ابي راشد انت فخر المرأة العربية

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة جديدة لها مع الفنانة هند صبري والاعلامية ريا ابي راشد عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان فينيسيا السينمائى.



وعلقت بشري علي الصورة قائلة "انا لايمكنني ان احب اكثر من الفتيات"



وقالت ل ريا ابي راشد "انت فخر المرأة العربية ".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام



يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مسلسل "عوالم خفية" لعادل إمام، الذي عرض في رمضان 2018.



"عوالم خفية" تأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام وهشام تحسين ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد وفيق، صلاح عبد الله ، بشرى، هبة مجدي، ومي سليم