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بأمر من ولي عهد دبي.. طائرة خاصة تنقل الوصل الإماراتي من السودان

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:08 ص
ولي عهد دبي
ولي عهد دبي
أحمد قاسم
أمر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان بتوفير طائرة خاصة لعودة بعثة الفريق الأول لنادي الوصل إلى الإمارات من السودان بعد تغلب الفريق على الهلال السوداني، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتأهل فريق الوصل لدور ال16 لبطولة الأندية العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالرغم من خسارته من مضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1-2، في إياب دور ال32 في لقاء الفريقين على ملعب الخرطوم بأم درمان.

وحقق الوصل نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب في زعبيل بنتيجة 2-0، أمنت له التأهل، ويتحدد منافس الوصل في الدور التالي بعد القرعة المقرر لها أن تقام في وقت لاحق.

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