ضعاف السمع يكتشفون تاريخ مجمع الأديان بلغة الإشارة.. صور

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار زيارة إلى منطقة مجمع الأديان،وشاركت فيها مجموعة من الصم وضعاف السمع،بالتعاون مع مؤسسة ابو الذهب للرعاية والتنمية الشاملة في بني سويف ومركز ابليتى للدراسات والتدريب،وتمت الزيارة تحت إشراف رباب محمود مسئول ملف ذوي الإعاقة بالإدارة.



وقالت د.رشا كمال مدير عام الإدارة أن برنامج الزيارة جاء في إطار اهتمام وزارة الآثار بفئات ذوي الإعاقة،من خلال تقديم برامج إرشادية مختلفة لرفع الوعي الأثري لديهم وتوضيح أهمية الآثار والحفاظ عليها.



وتضمنت الزيارة جولة داخل الكنيسة المعلقة ثم كنيسة ابى سرجة ثم المعبد اليهودى،واختتمت داخل المتحف القبطي للتعرف على أهم سمات ومعالم الفن القبطي،من ايقونات وعملات وازياء وبعض الالعاب ،وغيرها من القطع الفريدة التى يزخر بها المتحف القبطى.



من جانبها قالت رباب محمود أن الاطفال في مثل هذه الفعاليات يكونون سعداء جدا،خاصة عندما نقوم بتوصيل المعلومات بلغتهم التي يستخدمونها فى التعامل،كما أنهم يطرحون أسئلة كثيرة،وهذا دليل على استيعابهم للمعلومات ورغبتهم في معرفة المزيد.