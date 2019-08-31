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دبلوماسي: نشاط السيسي كسر جمود 10 سنوات مع دول كبرى

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:29 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ميــــــــــــس رضــــــــــا
ثمن السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، جهود الرئيس السيسي خلال جولاته الخارجية والتى تحمل أبعاد كثيرة.

وأوضح جمال بيومي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النشاط الرئاسي الخارجي لا يعدو كونه جولات دبلوماسية بل يهدف لأبعاد اقتصادية وخلق شراكات ومصالح ترفع مكانة مصر بين اقتصاديات الدول الكبرى فضلًا عن تعزيز وتعميق العلاقات مع الدول الشركاء، مشيرًا إلى أن تحركات السيسي الدبلوماسية استطاعت كسر جمود ملفات مهمة فى الـ10 سنوات الأخيرة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك فضلًا عن إحياء ملفات مهمة كانت شبه مغلقة.

ولفت "رئيس اتحاد المستثمرين العرب"، إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لدولة الكويت الشقيقة مهمة وتأتي فى توقيت يعج بملفات ساخنة ستكون محور الحديث بين الجانبين المصري والكويتى، إضافة إلى بحث العلاقات بين البلدين حيث تعد الكويت من الدول الخليجية التى بها أعلى نسبة مصريين فيما تمثل الكويت أكبر الدول المستثمرة فى مصر و عمقت استثماراتها منذ المبادرة الأولى بعقد المؤتمر الإقتصادى الأول فى بها فى عام 2009 وإنشاء صندوق استثمار عربي بقيمة 2 مليار دولار.

وعلى جانب العلاقات الأفريقية، أشار جمال بيومي، إلى أن مصر أولت القارة الإفريقية اهتماما لم تشهده من قبل حتى قبل تسلمها رئاسة الاتحاد الإفريقي وهذا ما عكسه حديث الرئيس السيسي فى قمة التيكاد وتوصيفه للحالة الأفريقية وضرورة مد جسور التواصل والتعاون معها من خلال الدول الكبرى.

يشار إلى أن الرئيس السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، شارك في قمة "تيكاد 7" وأجري العديد من اللقاءات مع مسئولين بارزين.

وخلال القمة، جدد السيسي الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص والشركات اليابانية ومؤسسات التمويل للتعاون في أفريقيا، مشددًا على أن مسيرة "تيكاد" يجب أن تتواصل لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا.

فى غضون ذلك يستعد الرئيس السيسي لزيارة دولة الكويت للقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

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