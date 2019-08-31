شاهد .. ياسمين رئيس برقفة محمد إمام فى كواليس لص بغداد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ياسمين رئيس فى الصورة برفقة محمد امام فى كواليس لص بغداد ، وعلق قائلة: "من #فيلم #لص_بغداد #قريبا جدًا مع #محمد_عادل_إمام".



وينتظر الفنان محمد عادل إمام عرض فيلمه الجديد لص بغداد خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره، والفيلم بطولة فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.



