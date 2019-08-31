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إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:36 ص
إطلاق نار بولاية
إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية
أ ش أ
أصيب 10 مراهقين على الأقل إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية.

وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، السبت - إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، مضيفة أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا.

من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار، حيث ما زالت الشرطة تستمع لأقوال الشهود في موقع الحادث.

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