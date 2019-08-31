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شاهد.. لحظة إطلاق النار في ولاية ألاباما الأمريكية وإصابة 10 أشخاص

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:57 ص
لحظة إطلاق النار
لحظة إطلاق النار بولاية ألاباما الأمريكية
سمر صالح
ذكرت الشرطة الأمريكية اليوم، السبت، أن 10 أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار داخل ملعب لكرة القدم في مدينة موبيل بولاية ألاباما.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الشرطة أن أعمار الجرحى تتراوح بين 15 و18 عامًا.

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار وقع أثناء مباراة لفريقين بمدرستين ثانويتين، دون الكشف عن أسبابه، موضحة أن خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك مشاجرة وقعت أثناء المباراة، وتحقق الشرطة حاليًا في أسباب إطلاق النار ومصدره حيث تستجوب عددًا من شهود العيان، بحسب المصدر نفسه.

واعتقلت الشرطة شخصين للاشتباه في صلتهما بإطلاق النار.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار على نحو متكرر تسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى.


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