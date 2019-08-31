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تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:57 ص
عمر حسن البشير
عمر حسن البشير
عرفة البنداري
انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بعد الاستماع لشهود العيان وتأجيل المحاكمة إلى السبت المقبل.

وحضر الرئيس السابق، الجلسة الثالثة من المحاكمات بشأن اتهامات تتعلق بالفساد المالي. وهذه المرة الثالثة التي يمثل فيها البشير أمام القضاء في سلسلة من المحاكمات.

ويحاكم البشير في القضية المعروفة بالفساد الكبير والتي تتعلق بشأن بالأموال التي عثر عليها في مقر إقامته، والتحقيق في تلقيه مساعدات تقدر بملايين الدولارات.

وكان عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، أحمد إبراهيم الطاهر، قد أعلن تقديم طلب للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمانة المالية.

وعثر فريق من القوات المسلحة السودانية، عقب مداهمة مقر إقامة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

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