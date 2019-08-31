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مرأة

بـ فستان مكشوف.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بـ تاتو على ساقيها

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:35 م
جويل مردينيان
جويل مردينيان
آية التيجي
نشرت جويل مردينيان الإعلامية وخبيرة التجميل صورا عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، صورة من آخر جلسة تصوير خضعت لها، والتي أبهرت بها جميع متابعيها، وقاموا بالتعليق عليها عبر التعليقات.

وعلقت جويل مردينيان على صورتها ببعض الكلمات البسيطة، حيث قالت "خليك على حالك في سرقة قلبي".

وارتدت جومل مردينيان فستانا أبيض طويلة، ويكشف عن ساقيها، والذي كشف عن التاتو الخاص بها عبر قدميها، وأكملت إطلالتها بارتداء قبعة على رأسها مصنوعة من الخوص، مع حذاء شفافا على قدميها.

وقامت جويل مردينيان بلم شعرها إلى الوراء بطريقة بسيطة، حيث قامت بعمل ذيل حصان، ولم تتكلف في وضع المكياج، واكتفت بوضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.

وأكملت جويل مردينيان بارتداء بعض الكماليات من الاكسسورات، حيث انها اختارت ارتداء أسورة على يديها باللون الفضي، مع عقد حول عنقها من نفس اللون، واكملتها بشنطة مختلفة وبألوان متعددة.


وإليكم الصور التي أبرزت تفاصيل إطلالتها..

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