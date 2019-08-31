أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قرارًا بتعيين الدكتور أيمن منصور ندا رئيسًا لقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من سبتمبر 2019 وحتى نهاية أغسطس 2022، وذلك خلفًا للدكتورة هويدا مصطفى الذى صدر قرار رئاسي بتعيينها عميدا لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

الدكتور أيمن ندا حاصل على درجتي الماجيستير والدكتوراه في الرأي العام والإعلام الدولي من جامعة القاهرة ، و على درجتي الماجيستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة جورجيا الأمريكية ، و دبلوم في إدارة المؤسسات الجامعية من جامعة سيراكيوز الأمريكية.. وله 73 دراسة منشورة ، و12 كتابًا في مجالات الإعلام والرأي العام والاتصال السياسي ، أخرها كتاب "البلدان العربية والإسلامية في استطلاعات الرأي العام الأمريكية 1935- 2018 " ، والذى صدر في خمس مجلدات عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت .. وقد سبق للدكتور ندا الفوز بجائزة الدولة التشجيعية في الإعلام ، وجائزة جامعة القاهرة التشجيعية في مجال الدراسات الاجتماعية والإنسانية ، وعدة جوائز أخرى محلية وعربية.. وكان الدكتور ندا يشغل وظيفة مدير مركز دراسات وبحوث الرأي العام بجامعة القاهرة.

