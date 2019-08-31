منها مضغ العلكة.. 5 عادات خاطئة تجنبها لتحافظ على تقويم الأسنان

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، إن تقويم الأسنان من أبرز الطرق التى ساعدت في علاج الكثير من الحالات الصعبة، حيث يعمل على تصحيح إعوجاج الأسنان، سواء أكانت الأمامية أو الخلفية، وهذا يساعد يؤدي للحصول على أسنان مستقيمة، وتصحيح التزاحم والاعوجاج.





ونصح سمير، المرضى عند تركيب تقويم الأسنان، باتباع عدد من التعليمات الهامة للحفاظ على صحة الأسنان، أهمها استخدام فرشاة الأسنان المخصصة للتقويم على أن تكون ناعمة وشعيراتها صغيرة حتى تستطيع التنظيف الجيد والوصول للأماكن الصعبة بين أسلاك التقويم، محذرا في الوقت ذاته من الفرشاة التقليدية.





وشدد سمير، على ضرورة الاهتمام بتنظيف الأسنان بعد تناول الطعام طوال اليوم، وذلك لوقايتها من التسوس والالتهابات، وكذلك المضمضة الدورية باستخدام غسول تنظيف الأسنان لإزالة بقايا الطعام المتراكمة.





كما نصح سمير المرضى، بتجنب مضغ العلكة أثناء تركيب الأسنان، أو تناول الأطعمة الصلبة حتى لا تؤثر على التقويم والأسنان، فضلا عن المتابعة الدورية مع الطبيب للاطمئنان على صحة الأسنان واستجابتها للتقويم.



