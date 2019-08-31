صدمة لـ تريزيجيه.. كارت احمر لنجم منتخب مصر فى مباراة استون فبلا و كريستال بالاس

طرد كيفن فريند ، حكم مباراة فريقي أستون فيلا وكريستال بالاس ، اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه ، جناح فريق أستون فيلا ، بعد اعطائه إنذارين.



وتحصل تريزيجيه على إنذار في الدقيقة 44 من الشوط الأول ، ثم تحصل على إنذار آخر في الدقيقة 54 ، ليطرد في رابع مبارياته في الدوري الإنجليزي مع فريقه الجديد أستون فيلا.



يذكر أن تريزيجيه قد انتقل لصفوف نادي أستون فيلا هذا الصيف ، قادمًا من صفوف نادي قاسم باشا التركي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.