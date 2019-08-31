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أخبار العالم

السلطات الفرنسية تكشف هوية منفذ هجوم الطعن في ليون

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:15 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن السلطات الفرنسية أن منفذ هجوم طعن قرب مدينة ليون الفرنسية طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 33 عامًا.

وقتل شخص وأصيب 6 آخرون في حادث طعن، اليوم السبت، بالقرب من مدينة ليون الفرنسية.

وبحسب إذاعة "فرانس انفو" فإن حادث طعن بسكين وقع في محطة مترو "لوران بونيفاي" في بلدية "فييوربان".

وأوضحت أنه تم القبض على أحد المهاجمين بينما فر آخر.

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