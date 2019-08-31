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رياضة

بعد التعاقد مع رينيه فايلر.. رسالة خاصة من لجنة التخطيط بـ الاهلي الى محمد يوسف

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل وفي حضور محمود الخطيب رئيس النادي علي توجيه الشكر لمحمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بعدما تعذر استمراره خلال الفترة المقبلة نظرا لاستعانة المدير الفني الجديد رينيه فايلر بمساعدين أجانب.

وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لشخص محمد يوسف بوصفه واحدا من أبناء النادي المخلصين والذي تحمل ضغوطا كبيرة طوال الفترة الماضية وآثر عدم الرد وبذل كل يملك من أجل مصلحة الأهلي.

وشددت اللجنة على أن يوسف من الكوادر التي خدمت الأهلي بإخلاص وتستحق التحية ودائما يلبي نداء ناديه بدون أي حسابات.

كما وجهت الشكر لطارق سليمان مدرب حراس المرمى عن جهوده الواضحة التي بذلها طوال الفترة الماضية بعد أن استعان المدير الفني الجديد بمدرب حراس مرمى ضمن مساعديه.

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