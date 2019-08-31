عمرو دياب ودينا الشربيني.. أرقام في حياة الهضبة والحوت بعد أخبار زواجهما





وفي هذا السياق، يرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أرقامًا فارقة في حياة الثنائي.



57 سنه عمر الفنان (عمرو دياب)



36 عدد سنوات النشاط الفني لـ عمرو دياب



34 عمر (دينا الشربيني)



64 عمر (والد دينا الشربيني)، التي وشمت تاريخ ميلاده بـ تاتو على ذراعها باللغة اللاتينية.



24 فارق السنوات بين (دينا الشربيني وعمرو دياب).



7 سنوات فارق السن بين والد دينا الشربيني وعمرو دياب، فتبلغ سن الأول 64 عامًا، بينما تبلغ سن الثاني 57 عامًا.



5 سنوات الفارق بين (دينا الشربيني ونور الابنة الكبرى للهضبة) فيبلغ عمر الأخيرة 28 سنة.



أول لقاء سري جمع بين «عمرو دياب ودينا الشربينى » في شهر 2 عام 2017، بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الزمالك بالقاهرة.



العلاقة تتوتر بين عمرو دياب وزوجته زينة عاشور في شهر 3 عام 2017، وتغادر الأخيرة مصر بصحبة أبنائها، بسبب دينا الشربيني.



تسريب أول صورة بين «عمرو ودينا» بالساحل الشمالي في شهر 7 عام 2017، وكان اللقاء على شاطئ البحر بصحبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة أصالة نصري وزوجها طارق العريان، وعدد من الأصدقاء.



أول ظهور علني لـ «عمرو دياب و ودينا الشربينى »، في شهر 10 عام 2017، خلال حفل عيد ميلاد الهضبة بأحد كافيهات القطامية، وقامت دينا في الحفل بالرقص على أغنية الهضبة "الفرحة الليلة".



4 عدد أبناء عمرو دياب من زوجتيه شيرين رضا وزينة عاشور



بدأ عمرو دياب حياته الفنية وقدم أول أغنية وهي «الزمن» في عمر 22 سنة.



37 عدد الألبومات الغنائية التي أصدرها عمرو دياب.



حلة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عن زواج النجم عمرو دياب والفنانة الشابة الصاعدة دينا الشربيني، وذلك بعد قيام «البلوشي» بتعديل تعليقها على صورة «عمرو دياب ودينا الشربيني»، وأضافت في التعليق مسمى زوجته، لتؤكد بذلك خبر الزواج رسميًا.وعلى الرغم من أن «عمرو دياب ودينا الشربيني»، لم يعلنا رسميًا حتى الآن عن زواجهما، إلا أن الكثيرين باتوا متأكدين من العلاقة لظهورهما المتكرر في كل المناسبات.