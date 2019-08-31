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أحمد موسى: أبو العينين ركز على مطالب القطاع الخاص في قمة التيكاد.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:48 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدّث بلسان أفريقيا في قمة التيكاد باليابان، مضيفًا: "علينا أن نشعر بالفخر بحديث الرئيس السيسي في المؤتمر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قناة صدى البلد قامت بتغطية كل فعاليات قمة التيكاد في اليابان.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أمتن بمشاركة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، وكانت له كلمة عن القطاع الخاص المصري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين ركَّز في كلمته عن القطاع الخاص ومطالبه من الحكومات، والرئيس السيسي كان حريصًا على دعم القطاع الخاص المصري بكل قوة".

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