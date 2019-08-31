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أحمد موسى يفجر مفاجأة عن ساديو ماني: يرحل عن ليفربول قريبا

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:59 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ساديو ماني لاعب نادي ليفربول دخل فى مشادة مع يورجن كلوب مدرب الفريق بعد تبديله في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" يبدو أنه هناك أزمة قادمة بين محمد صلاح وماني".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ساديو ماني لاعب أناني ويرغب في تسجيل الأهداف ومحمد صلاح يقوم بنقل الكرة إلى ساديو ماني فيرمينو لتسجيل الأهداف، و90 % من أهداف ساديو ماني من اسيست محمد صلاح".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "حالة الغضب من التغيير خلال المبارة غير مبررة من ماني، ويرحل سادي ماني عن ليفربول قريبا بعد افتعال المشكلات".

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