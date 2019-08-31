ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال إنشاءات وكالة الخضار بالعجمي

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:19 م
الوكالة الجديدة للخضار
الوكالة الجديدة للخضار
أحمد عبد العزيز
تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية اليوم أعمال الإنشاءات الخاصة بالوكالة الجديدة والمقامة على مساحة 48 فدانا بمنطقة أم زغيو بنطاق حي العجمي، تمهيدا لنقل وكالة الخضر والفاكهة بالحضرة إليها.

جاء ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لاستكمال مشروع محور المحمودية.

وأكد قنصوه أنه جارى العمل على نقل وكالة الخضر والفاكهة من موقعها الحالى بمنطقة الحضرة.

وأوضح أن المنطقة المحددة تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بها، حيث سيتم تقسيمها إلى سوق ووكالة للخضر والفاكهة على مساحة 40 فدانا، علاوة على 8 أفدنة أخرى سيتم تحويلها إلى منطقة لوجيستية، مؤكدًا أن الوكالة الجديدة سوف تنشأ بتصميمات على أعلى مستوى.

وشدد محافظ الإسكندرية على سرعة الإنجاز والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء بالوكالة الجديدة. كما أمر بالإزالة الفورية لأي تعديات ورفع جميع الإشغالات بمنطقة أم زغيو.

وعلى هامش التفقد؛ عقد المحافظ اجتماعا مع القائمين على أعمال التنفيذ، حيث تابع مستجدات مراحل تنفيذ السوق وأعمال البنية الأساسية لمشروع وكالة الخضر والفاكهة والتي تتم بشكل سريع، بالإضافة إلى العمل على تمهيد وتسوية الطريق تماشيا مع هذا المشروع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوق الحضرة.. التجار: الوكالة الأقدم في الإسكندرية.. وقنصوة: 40 فدانا بديلة لها.. صور

الحكومة تنفي ردم بحيرة مريوط لنقل سوق الحضرة

ترشيحاتنا

احمد موسى: برنامجي مدته ساعة ونصف من الغد وصدى البلد تحترم قرارات الأعلى للإعلام .. فيديو

ملك وموظف مختلس.. رجال في حياة الفنانة كاميليا عميلة الموساد المحتملة | نوستالجيا

قائمة مطالب فايلر من الاهلى بعد الإعلان الرسمى عن توليه المسئولية الفنية

طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تفاجئ الجمهور بـ زواج سري من شخصية مهمة

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

شاهد.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي مع شقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور

بعدسة ابنها.. جلسة تصوير جديدة لياسمين رئيس