محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال إنشاءات وكالة الخضار بالعجمي

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية اليوم أعمال الإنشاءات الخاصة بالوكالة الجديدة والمقامة على مساحة 48 فدانا بمنطقة أم زغيو بنطاق حي العجمي، تمهيدا لنقل وكالة الخضر والفاكهة بالحضرة إليها.



جاء ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لاستكمال مشروع محور المحمودية.



وأكد قنصوه أنه جارى العمل على نقل وكالة الخضر والفاكهة من موقعها الحالى بمنطقة الحضرة.



وأوضح أن المنطقة المحددة تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بها، حيث سيتم تقسيمها إلى سوق ووكالة للخضر والفاكهة على مساحة 40 فدانا، علاوة على 8 أفدنة أخرى سيتم تحويلها إلى منطقة لوجيستية، مؤكدًا أن الوكالة الجديدة سوف تنشأ بتصميمات على أعلى مستوى.



وشدد محافظ الإسكندرية على سرعة الإنجاز والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء بالوكالة الجديدة. كما أمر بالإزالة الفورية لأي تعديات ورفع جميع الإشغالات بمنطقة أم زغيو.



وعلى هامش التفقد؛ عقد المحافظ اجتماعا مع القائمين على أعمال التنفيذ، حيث تابع مستجدات مراحل تنفيذ السوق وأعمال البنية الأساسية لمشروع وكالة الخضر والفاكهة والتي تتم بشكل سريع، بالإضافة إلى العمل على تمهيد وتسوية الطريق تماشيا مع هذا المشروع.