رئيس بنك القاهرة: 10% نموا في قروض الشركات الكبرى خلال 6 شهور

كشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، عن ارتفاع معدلات النمو بقروض ائتمان الشركات الكبري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لـ 10% عما كان عليه بنفس الفترة من العام السابق له، من خلال اضافة 62 علاقة مع شركات جديدة.



قال " فايد" خلال عرض نتائج أعمال البنك في الفترة من يناير حتي يونيو الماضي، إن محفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة سجلت حملة محفظتها 15مليار جنيه بعد اجراء عمليات الهيكلة عليه، ليتم تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الإقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات النقل، الكهرباء، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية والبتروكيماويات، مع تقديم حلول مصرفية جديدة لقاعدة كبيرة من عملاء الشركات لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل عمليات التجارة الخارجية وعمليات الحفظ المركزى للشركات والمؤسسات المالية.



كشف " فايد" عن تحقيق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا في حجم عملاءه لـ9%، إذ تمثل محفظة القطاع نحو 16% من إجمالي محفظة القروض ، موضحا ان البنك يستهدف الوصول بتلك النسبة لـ 20% مع نهاية العام المالي الجاري " ديسمبر 2019".



أوضح " فايد" أن قطاع المشروعات متناهية الصغر ساعد في توفير 700 ألف فرصة عمل ومشروع انتاجي مستدام خصوصا بمدن الصعيد، مؤكدا محافظات الصعيد استحوذت علي 55% من جملة محفظة التمويل الموجه لذلك القطاع .



وأشار إلي أن 35% من المشروعات الممولة تخص المرأة، موضحا أن البنك يسعي لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع الحيوى من خلال تصميم حلول إلكترونية وميكنة كاملة لإجراءات المنح منذ بداية التقدم للحصول على القرض إلى صرفه وسداد أقساطه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



وذكر أن البنك حصل على عده جوائز من مؤسسات مالية، فقد أعلنت العديد من مؤسسات التصنيف عن حصول بنك القاهرة علي سلسلة متتابعة من الجوائز والمراكز المتقدمة أبرزها ما أعلنته مجلة The Banker"" العالمية وهى احدى إصدارات مجموعةFinancial Times LTD ، بإنضمام بنك القاهرة فى قائمة أفضل 1000 بنك على مستوى العالم"، وحصوله على المركز الثانى فى قائمة أكثر البنوك تطورًا فى أفريقيا فى معدل كفاية رأس المال الأساسى، والمركز الثانى فى أفريقيا والـ 19 على مستوى العالم فى قائمة أفضل 25 بنك فى العائد على رأس المال.



كما حصل البنك على جائزتى "أفضل قرض مشترك فى شمال افريقيا " و"أفضل عملية تمويلية" خلال عام 2018 فى مجال القروض المشتركة والتى أعلنتها مؤسسة EMEA Finance""، ولقبى "أفضل بنك في المعاملات المصرفية الدولية لعام 2019" و "أفضل بنك فى معاملات الصرف الأجنبى لعام 2019 "وفقًا لما أعلنته مجلةInternational Finance.



واستكمالا لجهود بنك القاهرة الهادفة فى مجال خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بإطلاق وتتنظيم العديد من المبادرات المجتمعية والتي تستهدف تحقيق التنمية ، حيث انتهى البنك من تنفيذ العديد من المشروعات التي يسعى البنك من خلالها إلى تقديم حياة أفضل لمختلف الشرائح التي تستحق الاهتمام والمساعدة فى قطاعات التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل، التعليم، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، وقوافل الخير، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم الرياضيين والحرف اليدويه والتراثيه ومتحدي الإعاقه وغيرها.

