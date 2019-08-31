اخبار نادي الزمالك السبت 31-8-2019.. رفض استقدام مدرب الاهلي أبرزها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 31-8-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك، وجاءت كالتالي:
خلاف على طريقة السداد.. أزمة في تعاقد مصر المقاصة مع صانع العاب الزمالك
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي المقاصة عن سر عدم اعلان النادي الفيومي ضم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك بصورة نهائية في الفترة الحالية.
طاقم حكام من أذربيجان لإدارة لقاء الزمالك والاتحاد فى كأس مصر
وافقت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور على تعيين طاقم حكام من أذربيجان من أجل إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الأحد فى إطار نصف نهائى بطولة كأس مصر.
الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الاتحاد في كأس مصر
توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسماعيلية، للانتظام فى معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في مبارة نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها غدا "الأحد" على ملعب الإسماعيلية.
نجم الزمالك الهداف التاريخي لمونديال الأندية لكرة اليد
عزز أحمد الأحمر نجم الزمالك صدارته لهدافي بطولة كأس العالم للأندية ليصبح نجم الزمالك الهداف التاريخي للبطولة.
بعد تحقيق الزمالك المركز الخامس.. تعرف على أبرز مشاركات الفرق المصرية في مونديال اليد
حقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بعد الفوز على منافسه الدحيل القطري بنتيجة 33-26.
مفاجأة .. الزمالك رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد
كشفت مصادر قوية داخل نادى الزمالك أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى القلعة البيضاء التقى السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى الجديد أثناء جولته التفاوضية لاستقدام مدرب للزمالك خلفا للسويسرى جروس.
يد الزمالك يحقق المركز الخامس عالميا.. تعرف على الترتيب
حقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على منافسه الدحيل القطري بنتيجة 33-26.
خلاف على طريقة السداد.. أزمة في تعاقد مصر المقاصة مع صانع العاب الزمالك
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي المقاصة عن سر عدم اعلان النادي الفيومي ضم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك بصورة نهائية في الفترة الحالية.
طاقم حكام من أذربيجان لإدارة لقاء الزمالك والاتحاد فى كأس مصر
وافقت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور على تعيين طاقم حكام من أذربيجان من أجل إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الأحد فى إطار نصف نهائى بطولة كأس مصر.
الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الاتحاد في كأس مصر
توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسماعيلية، للانتظام فى معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في مبارة نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها غدا "الأحد" على ملعب الإسماعيلية.
نجم الزمالك الهداف التاريخي لمونديال الأندية لكرة اليد
عزز أحمد الأحمر نجم الزمالك صدارته لهدافي بطولة كأس العالم للأندية ليصبح نجم الزمالك الهداف التاريخي للبطولة.
بعد تحقيق الزمالك المركز الخامس.. تعرف على أبرز مشاركات الفرق المصرية في مونديال اليد
حقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بعد الفوز على منافسه الدحيل القطري بنتيجة 33-26.
مفاجأة .. الزمالك رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد
كشفت مصادر قوية داخل نادى الزمالك أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى القلعة البيضاء التقى السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى الجديد أثناء جولته التفاوضية لاستقدام مدرب للزمالك خلفا للسويسرى جروس.
يد الزمالك يحقق المركز الخامس عالميا.. تعرف على الترتيب
حقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على منافسه الدحيل القطري بنتيجة 33-26.