سرقوا بضائع من مخازن جمعية تعاونية.. القبض على 4 مصريين في الكويت



وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن أحد أعضاء جمعية عبدالله المبارك التعاونية اشتبه في مركبات ليست تابعة للجمعيه تدخل إلى المخازن وتقوم بتحميل البضائع، فقام بإبلاغ رجال مباحث قسم عبدالله المبارك والذين تمكنوا من ضبط المتهمين.



وقال مصدر أمني إنه تبين أن المصريين العاملين بالجمعية يقومان بسرقة المواد وبيعها لوافدين آخرين من خارج الجمعية وتقاسم الأرباح معهما، ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهمين.

تمكن رجال المباحث في الكويت من القبض على 4 مصريين منهم 2 يعملان في جمعية عبدالله المبارك التعاونية يقومان بسرقة بضائع من مخازن الجمعية مستغلين سلطة العمل بالجمعية وسهولة الوصول إلى المخازن.