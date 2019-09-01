اخبار الفن .. زكي فطين عبد الوهاب يبيع سيارته بسبب السرطان .. وتعرف على خطيب ولاء الشريف

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن حقيقة بيع سيارته من اجل الانفاق على علاجه بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة وهى مرض سرطان فى الرئة.





يشعل المطرب عمرو دياب حفله بالساحل الشمالى الذى يقام حاليا بعدد من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور ولعل من أبرزها أغنيته "يوم تلات".





تصدر ماجد الشرقاوي محرك البحث جوجل بعد إعلانه الارتباط بالفنانة الشابة ولاء الشريف بطلة مسلسل "ابو العروسة" وهو ما أثار تساؤل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى وداخل الوسط الفني عن شخصية ماجد الشرقاوي وهو أحد الممثلين الشباب الذين يخطون أولى خطواتهم الفنية.





قرر المخرج عمر عبد العزيز الانسحاب من لجنة ترشيح الفيلم المصرى للأوسكار لأفضل فيلم اجنبى وذلك بعد الإعلان عن إدراج اسمه باللجنة.





كتب الفنان أحمد السعدني منشورًا مطولًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف عن معاناته طوال الفترة الماضية، بعد وفاة أم أولاده، ومحاولته كسر حالة الجمود بداخله، والتغلب على أحزانه.



