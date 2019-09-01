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أخبار العالم

الصين تبدأ فرض رسوم إضافية على بعض السلع الأمريكية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
صدى البلد
رويترز
بدأت الصين يوم الأحد فرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة بضائع مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها خمسة وعشرة في المئة على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجا أمريكيا.

وبدأت الصين فرض رسوما نسبتها خمسة في المئة على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

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