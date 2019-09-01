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لا تدع الخمول يسيطر عليك.. حظك اليوم الأحد 1/9/2019 لمواليد برج العقرب

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:19 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
برج العقرب واحد من الأبراج التي تتمتع بنسبة عالية من الشك فى جميع من حولها، وهو من الأبراج الترابية، ومن مشاهير برج العقرب ماجد المهندس.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

برج العقرب:

مهنيًا:
حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج

عاطفيًا:
تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنه لك اما اذا كنت اعزب فاليوم يعدك بلقاء قد يغير حالتك الى الاحسن

صحيًا:
لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصًا على صحتك هذه الفترة وحاول ان تمارس الرياضة واقل شئ المشي صباحا

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