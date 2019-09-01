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أخبار العالم

بعد عزل زوجها ومحاكمته.. الكشف عن مصير زوجة عمر البشير

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
عمر البشير وزوجته
عمر البشير وزوجته
رحيم يسري
وضعت السلطات الأمنية في السودان "وداد بابكر" زوجة الرئيس السابق عمر البشير، قيد الإقامة الجبرية داخل منزلها بحي كافوري ببحري في العاصمة الخرطوم.

وبحسب موقع "تاستي نيوز" السوداني فإن "السلطات وضعت وداد قيد الإقامة الجبرية منذ سقوط حكومة زوجها في 11 أبريل الماضي، ووضعت لها حراسة عسكرية مشددة".

وكانت مصادر صحفية ذكرت في وقت سابق، أن وداد زوجة البشير هربت إلى جوبا عقب سقوط نظام زوجها، لكن هيئة الدفاع عن البشير قطعت الشك باليقين مؤكدة وجودها في البلاد، وزيارتها للبشير في سجنه خلال عيد الأضحى.

واتهمت محكمة سودانية يوم أمس، السبت، البشير بتهم الثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي على، كما أجلت المحكمة جلستها إلى السابع من سبتمبر الجاري.

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