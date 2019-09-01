ستيفن بالدوين يكشف تفاصيل حفل زفاف ابنته هايلي على جاستين بيبر

تحدث الممثل الأمريكي ستيفن بالدوين عن تفاصيل حفل زفاف ابنته عارضة الأزياء هايلي بالدوين على زوجها المغني الكندي جاستين بيبر المقرر إقامته في كاليفورنيا خلال أسابيع.



وقال ستيفن بالدوين في تصريحات لموقع TMZ الأجنبي إنه شخص مسيحي مؤمن لذلك يحرص على أن يكون هناك حفل زفاف في الكنيسة كي تحل البركة والسلام على زواجهما لان الزواج والارتباط ما هو إلا التزام مقدس.



وأشار ستيفن بالدوين إلى أن العائلة متحمسة كثيرا لحفل الزفاف، مؤكدا أنه سيكون حفل زفاف مليئا بالمرح والسعادة وأنه سيعيش حالة خاصة لأنه سيكون برفقة ابنته التي وصفها بـ الأميرة لأنه سيرافقها في ممر الكنيسة لكي يسلمها لعريسها.



يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.

