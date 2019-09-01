قمة مصرية كويتية بين الرئيس السيسي وأمير الكويت.. فيديو

انطلقت القمة المصرية الكويتية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء الكويتي يشيد بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معربًا عن تقدير مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا لدولة الكويت الشقيقة.



كما أعرب الرئيس عن التطلع لاستقبال الشيخ جابر المبارك في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين.



كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بالبلدين، وكذا تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين.