غدا.. اجتماع للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجامعة العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، اجتماعًا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية غدًا، الاثنين، ويستمر لمدة يومين.





وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، اليوم، الأحد، بأن الاجتماع يعقد في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 1 الصادر عن الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انعقدت يومي 19 و20 مايو 2019 بجنيف.





ويحضر الاجتماع وزراء الصحة من الدول الأعضاء بالهيئة العليا للمجلس أو من ينوب عنهم وهم كالتالي: مصر، الأردن، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين.





ويتضمن الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة منها: انتخاب رئيس الهيئة العليا ونائبي الرئيس، ومشروع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس المحدثتين، بالإضافة لعرض الأمانة العامة نتائج تسليم وتسلم مهام الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالأردن، وعرض الأمين العام للوضع الحالي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.