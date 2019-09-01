ناقلة النفط الإيرانية إدريان داريا تقترب من سواحل سوريا

رصد موقع إلكتروني لتتبع السفن ناقلة النفط الإيرانية "إدريان داريا 1"، وهي تقترب من السواحل السورية.



ويوضح موقع "MarineTraffic" لتتبع السفن أن الناقلة الإيرانية المعروفة سابقًا باسم "جريس 1" باتت على مسافة هي الأقرب إلى المنطقة المذكورة.



وكانت بيانات موقع تتبع السفن "Refinitiv" أظهرت يوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية لم تعد متجهة إلى ميناء إسكندرون التركي، وأنها أصبحت بلا وجهة محددة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.



وغيرت الناقلة وجهتها عدة مرات في الأيام القليلة الماضية فيما تبحر شرقًا عبر البحر الأبيض المتوسط.



واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو الماضي، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.