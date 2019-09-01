مصطفى كامل: أعود للتمثيل بفيلم ومسلسل

أكد الفنان مصطفى كامل لـ"صدى البلد" أنه يستعد للعودة إلى التمثيل بعد غياب طويل من خلال فيلم ومسلسل، قائلا: "قررت التفرغ لفني الفترة القادمة والتركيز على الغناء والتمثيل معًا وعودتي إلى السينما ستكون من خلال عام 2020 من خلال فيلم لا أريد الكشف عن أحداثه الآن ولكن دوري به سيعجب الجمهور".



وطرح مصطفى كامل كليب جديدا يحمل اسم "مجرم"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، وإخراج هيثم عنتر.



وكان مصطفى كامل مرشحًا في انتخابات المهن الموسيقية أمام المطرب الكبير هاني شاكر.



وتنافس الثنائى على مقعد النقيب مصطفى كامل وهانى شاكر، حيث سبق وتولى المنصب هاني شاكر من قبل، وبالفعل تقدم الأخير للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه المطرب مصطفى كامل.