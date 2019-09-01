ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل: أعود للتمثيل بفيلم ومسلسل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:44 م
مصطفى كامل
مصطفى كامل
نورا نبيل
أكد الفنان مصطفى كامل لـ"صدى البلد" أنه يستعد للعودة إلى التمثيل بعد غياب طويل من خلال فيلم ومسلسل، قائلا: "قررت التفرغ لفني الفترة القادمة والتركيز على الغناء والتمثيل معًا وعودتي إلى السينما ستكون من خلال عام 2020 من خلال فيلم لا أريد الكشف عن أحداثه الآن ولكن دوري به سيعجب الجمهور".

وطرح مصطفى كامل كليب جديدا يحمل اسم "مجرم"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، وإخراج هيثم عنتر.

وكان مصطفى كامل مرشحًا في انتخابات المهن الموسيقية أمام المطرب الكبير هاني شاكر.

وتنافس الثنائى على مقعد النقيب مصطفى كامل وهانى شاكر، حيث سبق وتولى المنصب هاني شاكر من قبل، وبالفعل تقدم الأخير للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه المطرب مصطفى كامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى لجنة القاهرة .. هانى شاكر يتفوق على مصطفى كامل بانتخابات الموسيقيين

رسميًا .. هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

هاني شاكر يحصل على ضعفي أصوات مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين

نشرة الفن.. الظهور الأول لـ جنات بعد الولادة.. وعمرو دياب يطرح أنا غير.. ومعجبة تقتحم المسرح على كاظم الساهر.. وشاكر يحصل على ضعفي أصوات مصطفى كامل

أفراح بورسعيدية بعد فوز أبو المجد في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

دعمت هاني شاكر.. ياسمينا العلواني: تمنياتي بمزيد من النجاح والتقدم

ترشيحاتنا

3 صفقات قوية بين الزمالك والمصري خلال ساعات.. تعرف على التفاصيل

تحدي جديد للكبار .. نجوم الفن في رحلة العودة إلى مرحلة الشباب.. صور

صرف معاشات سبتمبر يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

قضى معي 7 ساعات.. اعترافات فتاة ليل شوهدت مع نجم مانشستر في فندق شهير

بعد عودته لـ مصر المقاصة.. تعرف على أرقام أيمن حفني مع الزمالك

4 مكاسب لـ الاهلي من التعاقد مع السويسري فايلر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاج رأس.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر

تيشيرت مكشوف الصدر.. مى عز الدين في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك