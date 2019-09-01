شيرين سيف النصر تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

نفت الفنانة شيرين سيف النصر ما تردد حول خضوعها لعمليات تجميل خلال فترة غيابها عن الساحة الفنية قائلة لـ"صدى البلد": "لا أعارض هذه النوعية من العمليات، لكني لم أخضع لها ولا أحتاج إليها".



كانت الفنانة شيرين سيف النصر أكدت أنه لا صحة لاعتقاد البعض بأنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، والتي ابتعدت فيها عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني.



وذكرت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها، ما أثر على حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيًا.



وتابعت قائلة: "أعتبر نفسي كنت في فترة هدنة، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة المقبلة، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قراري النهائي فيها".