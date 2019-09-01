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فن

رغم اعترافها بنجاحه خلال الفترة الأخيرة.. إلهام شاهين: الأكشن لا يناسبني

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:00 م
الهام شاهين
الهام شاهين
نورا نبيل
عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته بعض الأفلام بالسينما خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الجمهور أصبح يميل إلى الأكشن خلال الفترة الأخيرة، وأكبر دليل على ذلك نجاح فيلمي الممر وكازابلانكا متابعة: "رغم نجاح الأكشن خلال الفترة الأخيرة إلا أن هذه النوعية من الأفلام لا تناسبني".

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص، أنها لم تحدد موقفها من سباق الدراما الرمضاني القادم، موضحة أنها مشغولة في الوقت الحالي بالتحضير لفيلمين هما حظر تجول وأهل العيب.

وأوضحت إلهام شاهين، أنها لا تعرف مصير مسلسل اضطراب عاطفي، مشيرة إلى أن كافة التحضيرات الخاصة به توقفت بشكل مفاجئ.

يذكر أن فيلم يوم للستات هو آخر عمل سينمائي شاركت إلهام شاهين في بطولته وتعاون معها نخبة كبيرة من النجوم منهم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وناهد السباعي.

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