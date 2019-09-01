وفاة المخرجة التونسية شيراز بوزيدي

أعلن مدير التصوير مهدي بوهليل عن وفاة المخرجة التونسية شيراز بوزيدى، معلقا على صورة جمعته بشيراز قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة والمبدعة والصديقة شيراز بوزيدي الله يرحمها ويسكنها فسيح جنّاته، العائلة السينمائية في تونس في حداد".



ورحلت صباح اليوم، الأحد 1 سبتمبر، المخرجة التونسية شيراز بوزيدي، وأعلن وفاتها عدد من أهل الوسط الفني في تونس، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



شيراز تخرجت في المعهد العالي لفنون المالتيميديا، وقدمت عددًا من الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية، منها: "دنيا أحلى"، و"لعبة"، و"مجاذيب".