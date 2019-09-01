ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 في انفجار عبوة ناسفة بريف حماة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:54 م
انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة
أ ش أ
قتل ثلاثة مدنيين، وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة، ضمن الأراضي الزراعية في محيط بلدة "صوران " بريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ - أن عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين انفجرت ضمن الأراضي الزراعية في شمال بلدة "صوران" بريف حماة الشمالي مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين ، وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة، نقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعمد التنظيمات الإرهابية ضمن المناطق التي تسيطر عليها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة ضمن القرى والبلدات والأراضي الزراعية في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش السوري.

ترشيحاتنا

عميلة للمخابرات الروسية.. ما قصة الفتاة التي باعت البوظة مرتين لـ بوتين؟

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر هذا الرابط

رينيه فايلر .. المدرب السويسري الجديد في عيون لاعبي الأهلي.. كيف يرونه؟

3 صفقات قوية بين الزمالك والمصري خلال ساعات.. تعرف على التفاصيل

رسالة صادمة لـ محمد رمضان من أحد متابعيه: مفيش حد نمبر وان في مصر غير عادل إمام

أسعار السيارات اليوم في مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان بفتحة ساق.. مايا دياب بإطلالة جريئة

اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر

بـ تاج رأس.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر