المسكوت عنه فى كواليس اختيار مدرب منتخب مصر

تفاضل اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بين الخماسي "حسن شحاتة، وحسام البدري، وحسام حسن، وإيهاب جلال، وأحمد حسام "ميدو"، وهم المرشحون الأقرب لتولى مهام الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول؛ خلفًا للمكسيكى خافيير آجيرى، بعد خروج الفراعنة الكبار من نهائيات أمم إفريقيا التى أقيمت مؤخرًا فى مصر.





وتسعى اللجنة المؤقتة لحسم إعلان هوية مدرب منتخب الفراعنة الكبار إستعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021 فى إطار المجموعة السابعة رفقة منتخبات كينيا وتوجو والرأس الأخضر إضافة إلى تصفيات مونديال 2022.





معايير نائب اتحاد الكرة





أبدت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني تحفظا على المعايير التى طرحها الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد بشأن اختيار المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الوطنى قبل سفره إلى مسقط رأسه محافظة سوهاج بعد وفاة والده لاختيار مدرب المنتخب الأول خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى.





جاء ذلك بعدما طالب ضمن طيات المعايير التى طرحها بأن يكون المدرب يمتلك سيرة ذاتية فى تحقيق الإنجازات على مدار مسيرته التدريبية إضافة إلى حصد البطولات القارية والمحلية وذلك يساهم فى تقليص اختيارات اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة وانحسارها فى حسن شحاتة وحسام البدري اللذين يمتلكان بطولات على مستوى بطولة أمم إفريقيا ودورى أبطال إفريقيا.





إيهاب جلال وحسام البدري





محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة قلب الطاولة عقب عودته من ميلانو فى إيطاليا وكان من أشد الرافضين لمعايير الدكتور جمال محمد على باعتبار ذلك يهدر فرص الوجوه الشابة التى لم تحظَ بفرصة قوية لنيل شرف التنصيب مدربا للفراعنة الكبار.





قاد محمد فضل داخل اللجنة الخماسية المؤقتة اللوبي المؤيد لاختيار أحد من الثنائي إيهاب جلال وحسام البدري لتولى المهمة والاستفادة من الفكرى التدريبي نظرا للخبرات التى يتمتع بها كل منهما فى البطولات المحلية والقارية.





حسام حسن





العميد حسام حسن ارتفعت أسهمه فى الآونة الأخيرة لتولى المهمة بعدما تعالت الأصوات المطالبة باختيار مدرب وطني للمنتخب فى إطار ضخ دماء جديدة إضافة إلى خبراته فى العالم التدريبي بعدما شارك فى تدريب نادى الزمالك والمصري وغيرها من الأندية المحلية إلى جانب منتخب الأردن وتحقيقه طفرة فى الكرة الأردنية.





وينافس العميد حسام حسن في تدريب منتخب الفراعنة الكبار إيهاب جلال المدير الفنى الحالى فى النادى المصري لتولى المهمة خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى.





ومن أبرز الداعمين لتولى العميد المهمة بشكل رسمي عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة نظرا لقناعته بالفكر التدريبي لدى حسام حسن إضافة إلى رغبته فى تولى المهمة مدرب يتمتع بالحماس على الخطوط الخارجية وبث الروح داخل نفوس اللاعبين.



